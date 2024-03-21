مقرات نقابة المحامين بالاسكندرية تستعد لانطلاق الانتخابات السبت القادم

بدء العد التنازلى لانطلاق انتخابات نقابة المحامين بالاسكندرية المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، لاختيار النقيب العام للمحامين و3 أعضاء من قطاع الأعمال العام واختيار 25 عضوًا على مستوى دوائر الاستئناف.

ويخوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، 17 مرشحا وهم عبد الحليم علام وسامح عاشور و أسامة فتحى وأسعد هيكل وأشرف تح الباب وأيمن عبد العزيز وحماد أبو سلطان وحمدى خليفة وخالد حافظ ودعاء العجوز وطارق جلال وعامر فرج وعمر المختار وفرج الخلفاوى ومحمد البرديسى ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع.

تننطلق العملية الانتخابية في تمام 9 صباحًا وحتى 5 مساء على مستوى الجمهورية، داخل المقرات الانتخابية المحددة للتصويت، وتستلزم إجراء الانتخابات حضور وتصويت 3000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية حتى يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للمحامين.

ومن المقرر أن يتسلم الناخب 3 ورقات، لاختيار في كل واحدة منها للنقيب وأخرى لأعضاء القطاع العام والأخيرة لاختيار أعضاء الدوائر التستئنافية.

ولاول مرة قامت نقابة المحامين بالاسكندرية الغاء بطاقات التصويت ودلك تسهيلا للمحامين يتم الحضور بالكارنية والتصويت .

ورصدت الوفد عدد اللجان الانتخابية المقررة بالاسكندرية وهى 44لجنة واجمالى عدد المحامين 29 الف و 290 محامى بالمقارنة مع انتخابات المحامين الماضية فى شهر سبتمبر عام 2020 كان اعداد المحامين 23 الف محامى نجد ان اعداد المحامين زاد بمحافظة الاسكندرية ليصل عام 2024 الى 29 الف و 290 محامى اى زيادة 9 الاف محامى خلال الثلاث سنوات .

ورصدت الوفد اعداد المحامين بالكشوف بالدوائر بالاسكندرية وهى

فى دائرة الرمل يصل عدد المحامين 4900 وهى تعد اكبر دائرة بها محامين للتصويت بينما تاتى دائرة المنتزة 8396 محامى و فى دائئرة المنشية 1277 محامى والجمرك 920 محامى ودائرة العطارين 1665 محامى و دائرة محرم بك 2686 محامى ودائرة اللبان 356 محامى و دائرة كرموز 682 محامى و دائرة مينا البصل 1457 محامى ودائرة سيدى جابر 1726 محامى وفى دائرة باب شرق 2102 محامى وفى دائرة الدخيلة 2902 محامى وفى دائرة العامرية 1360 محامى وفى دائرة برج العرب 361 محامى .