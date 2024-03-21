محافظ شمال سيناء يستقبل مشايخ بئر العبد



استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مشايخ وعواقل مركز بئر العبد، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، في حضور عدد من أعضاء المجموعة البرلمانية بدائرة بئر العبد.

ورحب المحافظ بالمشايخ والعواقل، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومثمنًا الجهود التي يقومون بها والتعاون الدائم والمشاركة في تنمية وتطوير المحافظة.

وأكد المحافظ علي اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبري في شتي القطاعات وفي جميع مراكز المحافظة وخاصة مركز بئر العبد.

وأشار المحافظ إلي أنه خلال احتفال المحافظة بعيد تحرير سيناء في 25 ابريل المقبل سيتم الإعلان عن قري الصيادين في بئر العبد والوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

بدورهم وجه المشايخ والعواقل الشكر الي محافظ شمال سيناء والجهاز التنفيذي على الجهود الحثيثة التي يقوم بها لتنمية وتعمير سيناء، وتنفيذ مشروعات في مختلف ربوع المحافظة وخاصة مركز بئر العبد.