موعد مباراة العراق والفلبين اليوم بتصفيات كأس العالم 2026

يستضيف منتخب العراق مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب الفلبين، في مواجهة قوية تجمعها علي ستاد البصرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم القادمة 2026.



موعد مباراة العراق والفلبين

المباراة تقام في التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة الكأس 4.

معلق مباراة العراق والفلبين

وأسندت قناة الكأس مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق سمير المعيرفى.

ويتصدر منتخب العراق بقياد خيسوس كاساس، ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط حصدهم من أول مباراتين خاضهم في التصفيات الآسيوية.

فيما منتخب الفلبين يتواجد في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد نقطة واحدة فقط، بعد الخسارة من فيتنام والتعادل مع إندونيسيا

تشكيل منتخب العراق ضد الفلبين المتوقع

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي، ريبين سولاقا، فرانس بطرس.

خط الوسط: أمير زيدان، علي جاسم، منتظر ماجد، إبراهيم بايش.

خط الهجوم: مهند علي – أيمن حسين

