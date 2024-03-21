محافظ الفيوم يفتتح أعمال توسعات حضانات الأطفال بمستشفى الشفاء

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال توسعات حضانات الأطفال وجناح إقامة المرضى، بالدور السادس، بمستشفى الشفاء، التابعة لجمعية صلاح الدين الأيوبي، بمنطقة السهراية داخل مدينة الفيوم، بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة يعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، وياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة منى محمود إبراهيم مدير مستشفى الشفاء، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية.

حضانات الاطفال المبتسرين

شملت الافتتاحات، أعمال توسعات حضانات الأطفال المبتسرين، التى تضم عدد 24 حضانة، منها عدد 17 حضانة جديدة، مجهزة بأحدث الأجهزة والأساليب الطبية، وعدد 3 أجهزة تنفس صناعي، كما شملت الافتتاحات أيضاً توسعات في الأجنحة الخاصة بغرف إقامة المرضى، بواقع عدد 5 غرف جديدة مجهزة تجهيزاً كاملاً بالأسرة، ويخدم كل حجرة حمام مستقل، لتوفير البيئة الصحية الملائمة للمرضى، واستمع المحافظ، لشرحٍ حول الخدمات التي تقدمها المستشفى.

كما قام المحافظ، بجولة تفقدية داخل أروقة المستشفى المختلفة، تفقد خلالها وحدة الغسيل الكلوى، التى تضم عدد 15 ماكينة غسيل، بجانب ماكينة غسيل "HDF" لحالات الغسيل الكلوي المتقدمة، كما تفقد عدد من الأقسام والوحدات العلاجية بالمستشفى، للوقوف علي مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين علي المستشفي، كما اطمأن المحافظ على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، مثمناً الجهود التى تقدمها جمعية صلاح الدين الأيوبي بالتعاون مع المحافظة، سواء بالقطاع الخدمي أو التنموي، فضلاً عن قطاع العمل الخيري لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد "الأنصاري"، أن المحافظة تولى قطاع الصحة اهتماماً بالغاً، وتعمل على تطويره أولاً بأول، بالتنسيق بين القطاع الحكومي من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر، لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة للمواطنين، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي دائماً ما يؤكد على ضرورة الارتقاء بهذا القطاع الهام لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين.

IMG-20240321-WA0053

IMG-20240321-WA0052

IMG-20240321-WA0051