مصرع ربة منزل و إصابة أخرى صدمهما أتوبيس بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أُصيبت أخرى بجرح قطعي، إثر تعرضهما لحادث صدمهما أتوبيس بطريق منيا القمح- شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول ربة منزل، مقيمة بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح (جثة هامدة)، وأخرى مقيمة بذات الناحية، مصابة بجرح قطعي بالفخذ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة ونقل جثة المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.



وكانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل عاطل بالجيزة بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.



انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة منشأة القناطر وبها رش خرطوش بالجسم.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فإحدث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلى"المستخدم فى إرتكاب الواقعة".