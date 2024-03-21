محافظ القليوبية يؤكد دعم مشروعات الشباب لتوفير فرص عمل وفتح فرص للاستثمار

تفقد كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية دعم مشروعات الشباب لتوفير فرص عمل وفتح فرص للاستثمار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على نظافة الكورنيش.

جاء ذلك خلال تفقده مساء أمس كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها، وذلك لمتابعة عربات الطعام التي التي إنشائها وتأجيرها للشباب. وخلال الجولة استمع إلى شرح من أصحابها حول آلية العمل ونوعيات الطعام التي يقدمونها.



ووجه الهجان بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لهم.



يُذكر أن كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، حيث يبلغ طوله حوالي 1400 متر، ويضم العديد من الخدمات الترفيهية، وممشى للترويد ، وعدد من المقاعد والبرجولات .

وقد تم تشغيل عربات الطعام على الكورنيش لتوفير خدمات الطعام والشراب للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل جديدة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظ القليوبية على متابعة مشروعات التطوير الجارية في مختلف أنحاء المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت الجوله بحضور كلا من اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام و محمد مرعي رئيس مدينه بنها واسلام رجب مدير التطوير الحضري .