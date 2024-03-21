محافظ جنوب سيناء يستقبل أعضاء الغرفة التجارية

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، أمس الأربعاء، أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة محمد وحيد، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وابراهيم الحارون مدير عام التموين بالمحافظة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وأشاد المحافظ في بداية الاجتماع بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، والافراج عن السلع من الجمارك، مما يؤدي الي خفض اسعار السلع الاساسية.

ولفت المحافظ الي أهمية ان يشعر المواطن في المحافظة بذلك في هيئة انخفاض الأسعار،كما وجه بضرورة استمرار معارض اهلا رمضان بجميع المدن وتوافر كافة السلع بها مع التأكد من نسب التخفيض المقررة، و اضافة اقسام خاصة بـاهلا بالعيد تتوفر بها الملابس والأحذية ومستلزمات العيد والكعك والبسكويت بأسعار مناسبة للمستهلك.

من جانبهم قدم أعضاء الغرفة التجارية التهنئة للمحافظ، ومواطني جنوب سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة تزامنا مع الذكرى 35 لعودة طابا ، مؤكدين علي استمرار المعارض وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة حتى انتهاء عيد الفطر المبارك.