محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية ذكرى العاشر من رمضان بالطور

شهد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بمركز تمكين المرأة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية والامنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المرأة والشباب، والقيادات الدينية، وأسر العاملين، وذوي الهمم بالمحافظة وكافة أطياف المجتمع السيناوي.

بدأت الاحتفالية بمائدة عقب صلاة المغرب بمائدة إفطار ضخمة لأكثر من 1000 فرد من أبناء المحافظة، ثم حفل فني أحياه فرقة العربي للإنشاد الديني، وفرقة التلقائين بطور سيناء، والتنوؤة، وسط بهجة وفرحة من أبناء المحافظة والأسر والأطفال وسط تواجد بائعي الحلويات والفشار والأكلات الشعبية كمظهر من مظاهر التراث الشعبي والسيناوي.



وخلال الاحتفال قدم المحافظ التهنئة للرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة المسلحة المصرية ومشايخ وعواقل المحافظة والأهالي بمناسبة ذكري العاشر من رمضان، الذكرى ال35 لاسترداد طابا .

وأشار المحافظ لضرورة بث روح أكتوبر في نفوس الأجيال القادمة، مؤكدا أن نصر أكتوبر كان ملحمة متكاملة شعبا وجيشا.