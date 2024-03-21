اصنعي فتة الحمص بالزيت الأصلية بهذه الخطوات

فتة الحمص بالزيت من الأطباق الشهية التي تحتوي على حمص مع خبز محمص بالإضافة بعض المكونات التي تعطيه مذاق مميز، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها مثل الجاهزة بخطوات سهللة.

طريقة عمل فتة حمص بالزيت

المقادير

- حمص : 3 اكواب (مسلوق)

- لبن زبادي : 4 اكواب

- صنوبر : ربع كوب

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- الخبز العربي : 2 رغيف (مقطع مكعبات صغيرة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- نعناع ناشف : ملعقة صغيرة

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة على النار، وإقلي قطع الخبز حتى تصبح ذهبية اللون.

وزعي مكعبات الخبز المحمص في قاع طبق التقديم، ثم وزعي الحمص المسلوق فوق الخبز.

في وعاء جانبي، اخلطي اللبن الزبادي مع نصف كمية الثوم، والملح، وحركي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي القوام.

اسكبي مزيج اللبن فوق الخبز والحمص في طبق التقديم.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على النار، وشوّحي باقي كمية الثوم مع النعناع المجفف، والشطة، ثم اسكبيها على وجه الفتة.

اقلي الصنوبر في الزبدة وزيت الزيتون حتى يصبح ذهبي اللون.

زيني الفتة بالصنوبر المحمص وقدميها.