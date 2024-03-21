فتحى عبد الوهاب:" شخصيتى فى الحشاشين نتاج فريق عمل كبير"

كشف الفنان “فتحى عبد الوهاب” تفاصيل تحضيره لشخصية "نظام الملك" فى مسلسل الحشاشين، وعن الصعاب والمواقف التى واجهته.

شخصية فتحى عبد الوهاب فى مسلسل الحشاشين:

قال الفنان "فتحي عبد الوهاب" فى مداخلة تليفونية مع الإعلامى “يوسف الحسيني” مقدم برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري:" إن شخصية "نظام الملك" كانت من دعائم الدولة السلجوقية، لذلك تطلبت الشخصية التحضير لها جيًدا".

أضاف: “أدركت أهمية شخصية ”نظام الملك" قبل أن أؤديها، وأدائي على الشاشة في مسلسل الحشاشين نتاج عمل فريق كبير، وأن القراءة كان لها الدور الأهم في الوصول إلى ملامح الشخصية".

وتحدث فتحي عبد الوهاب عن النجم “أحمد عيد”، مشيرًا إلى أن "الحشاشين" بداية جديدة له، قائلًا: "أحمد عيد ممثل كبير وعنده الكثير ليقدمه".

يبدأ عرض “مسلسل الحشاشين” على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

ويتم عرضه على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.