فك أعمال السحر.. تفاصيل مُداهمة شقة النزهة المشبوهة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، مُتخذاً من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، كما تم الترويج لهذا النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتفى محمول وفلاش ميمورى "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.

وفى سياق أخر أقدمت ربة منزل على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات زوجية بقرية نوسا الغيط دائرة مركز اجا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأ مورمركز ا جا بورود إفادة من مستشفى أجا المركزى بوصول أم ها شم ع ا 30 سنة فى حالة اعياء وقئ لتعاطيها مادة سامة .وبالإنتقال والفحص ووسؤال والدتها فرر ت بتناولها قرص لحفظ لغلال وعللت ذلك لمرورها بحالة نفسية سبب وجود خلافات زوجية . ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك. تم التحفظ على الجثة وأخطرت النيابة العامة والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة