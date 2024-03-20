الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على شبكة الرقائق الصينية لهواوي

تدرس إدارة بايدن إدراج عدد من شركات أشباه الموصلات الصينية المرتبطة بشركة هواوي تكنولوجيز (HWT.UL) في القائمة السوداء، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز يوم الأربعاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.



قال التقرير إن الشركات التي يمكن إدراجها في القائمة السوداء تشمل شركات صناعة الرقائق Qingdao Si’En، وSwaySure، وShenzhen Pensun Technology Co.

أضاف أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون أيضًا فرض عقوبات على شركة ChangXin Memory Technologies Inc لصناعة شرائح الذاكرة.

