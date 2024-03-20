شخصان يلهوان بعبوة غاز ويتسببان في كارثة.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب مستخدماً إسطوانة غاز وإحداث إصابته بالغربية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها نجل الشاكى "مصاب بكسر بالقدم" وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالطريق العام تصادف قيام شخصين حال محاولتهما تفريغ عبوة طفاية حريق، مما نتج عنه إنفجارها وإصطدامها بقدمه وإحداث إصابته.. وتم ضبط مرتكبا الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية ، بحبس المتهم بهتك عرض طفلة داخل محل بمنطقة الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم بالتعدي علي طفلة داخل محله بالجيزة

وكشفت التحقيقات قيام صاحب محل زيوت بهتك عرض طفلة 12 عاما داخل المحل ملكه.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بضبط شخص بتهمة هتك عرض طفلة بمنطقة منشأة البكاري بالهرم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.