مدرسة المعدات الثقيلة بالإسماعيلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة فني مبتكر

في مسابقة فني مبتكر :

حقق فريق طلاب مدرسة المعدات الثقيلة الثانوية الصناعية بالإسماعيلية، المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة فني مبتكر .

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن مشروع جارديانس من مدرسه المعدات الثقيله الصناعية المركز الثالث في المسار الصناعي بمسابقة" فني مبتكر"، والتي تعتبر المسابقه الأولى والوحيدة المتخصصة لطلبه التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وهي ضمن الأنشطة التي ينفذها مشروع قوى عامله مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنميه الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أن هذه المسابقه تأتي في الموسم الرابع لها وقد تنافس الطلاب في ثلاث مسارات المسار الصناعي ومسار تكنولوجيا الخدمات ومسار المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وتقدم لها في هذا الموسم ما يزيد عن 20000 طالب وطالبة من طلبه التعليم الفني على مستوى الجمهورية بإجمالي 6400 مشروع، وتمت التصفيات على مدار العام السابق، وقد صعد إلى المستوى النهائي 20 مشروعا كان نصيب الإسماعيلية منهم مشروعان الأول من مدرسة المعدات الثقيلة الصناعيه والمشروع الثاني المدرسة الكهربية بنات الصناعية.

وفاز في التصفيات النهائيات مشروع جارديانز من مدرسة المعدات الثقيلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة إحسان العيادى مدير عام التعليم الفنى باستقبال الطلبة الفائزين في المسابقة وتم تكريمهم ومنحهم شهادات تقدير لمشاركتهم الفعالة.