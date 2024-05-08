Remedy تلغي مشروع اللعبة متعددة اللاعبين مع Tencent

قامت شركة Tencent وRemedy، مطورة لعبة Control وAlan Wake، بإلغاء مشروع الألعاب المشترك الخاص بهما والذي يحمل الاسم الرمزي Kestrel، والذي كانا يعملان عليه منذ عام 2021.

كانت الشركتان في الأصل تعملان على تطوير لعبة إطلاق نار تعاونية مجانية حتى قررتا الذهاب في اتجاه مختلف في نوفمبر من العام الماضي. لقد عادوا إلى لوحة الرسم، وأعادوا تسمية مشروعهم من Vanguard إلى Kestrel وخططوا لإنشاء لعبة متميزة ذات مكون قوي وتعاوني متعدد اللاعبين بدلاً من ذلك.

في ذلك الوقت، قالوا إن لعبتهم "ستركز أكثر على نقاط القوة الأساسية لـ Remedy" وستستخدم نسخًا مُعاد توجيهها من أصول الشركة وموضوعاتها. من الواضح، رغم ذلك، أن شراكتهم لم يكن من المفترض أن تكون كذلك.

وقالت شركة Remedy في إعلانها إن إلغاء المشروع سيسمح لها بإيلاء المزيد من الاهتمام لألعابها الأخرى قيد التطوير. على الرغم من أنها لم تدرجها في القائمة، إلا أن الشركة تعمل على تكملة للعبة Control التي سيتم إصدارها لأجهزة PS5 وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى لعبة عرضية امتياز تُعرف حاليًا باسم Condor. ستعيد تعيين المطورين لمشاريع الألعاب الأخرى، وبما أنها كانت ستشارك في تمويل Kestrel مع Tencent، فإن إلغاء المشروع يعني انخفاض احتياجات الاستثمار والتوظيف للشركة.

وقال Tero Virtala، الرئيس التنفيذي لشركة Remedy، في بيان، إن Codename Kestrel لا يزال في مرحلة المفهوم المبكرة، في حين أن مشاريع الشركة الأخرى تقدمت بشكل جيد بالفعل وتنتقل إلى المراحل التالية في تطويرها، وأضاف فيرتالا: "هذه وسيلة أخرى لضمان استمرار تقدم مشاريع لعبتنا بشكل جيد".