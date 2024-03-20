ديكو يضع مدرب مفاجأة ضمن قائمة كبار مدربي أوربا

كشف البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة عن امنيته بأستمرار المدير الفني الحالي لبرشلونة تشافي هيرنانديز في منصبه خلال الموسم المقبل رغم اعلان الأخير انه سيترك البارسا في نهاية الموسم الحالي .

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قد اكد ان قراره لم يتغير بمغادرة مقعد المدير الفني لبرشلونة رغم تحسن أداء ونتائج العملاق الكاتالوني في الأونة الاخيرة ونجاح برشلونة في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا للمرة الأولى منذ عام 2020 وايضا مواصلة سلسلة نتائج جيدة في الدوري الأسباني وضعت برشلونة في المركز الثاني خلف ريال مدريد بفارق 8 نقاط .

رحيل تشافي

وقال ديكو في تصريحات أذاعية لراديو كادينا سير الكاتالوني : في حالة تغيير تشافي لرأيه فسوف نناقش الامر . قبل كل مباراة وبعد كل مباراة يتم سؤالي نفس السؤال : هل سيستمر تشافي ؟ والاجابة لا اعرف فهو من سيقرر مستقبله مع برشلونة . بالنسبة لنا نراه المدير الفني المثالي لبرشلونة فهو يعرف الفريق بشكل جيد ويعرف الاعبين لا يشتكي ابدا ويعمل تحت ضغوط كبيرة وايضا يعرف تماما المشاكل التي يمر بها برشلونة وفي النهاية سيكتب له التاريخ انه اعاد بناء فريق برشلونة من جديد .

واضاف المدير الرياضي لنادي برشلونة : لم اكن ارغب في رحيله ولم اكن ارغب في اعلانه لرحيله في هذا التوقيت لكنه هو من اتخذ القرار واعلنه وحتى الان لم يتغير اي شىء في الامر لكن في عالم كرة القدم كل شىء من الممكن ان يتغير في ليلة واحدة .

وقال ديكو : حتى الان لم نقم باي أتصال مع اي مدير فني ليحل محل تشافي لكن هناك العديد من المدربين الكبار مثل لويس انريكي فهو مدرب كبير ولديه قدرات كبيرة لقيادة برشلونة وايضا يورجن كلوب و بيب جوارديولا لكن كل هؤلاء ليسوا متاحين للتعاقد معهم وايضا يوجد اندوني ايرولا المدير الفني لفريق بورنموث الأنجليزي من بين المدربين الكبار في أوربا .

مفاجأة إيرولا

ذكر ايرولا المدير الفني لفريق بورنموث بين كبار مدربي اوربا على لسان المدير الرياضي لبرشلونة وضع اسمه بين المرشحين لقيادة برشلونة حال اصرار تشافي هيرناندير على قرار الأستقالة فما هي مسيرة أندوني إيرولا التدريبية .

بدأ أندوني إيرولا مسيرته مع نادي ميرانديس الأسباني احد اندية القسم الثاني ونجح في قيادته الى الدور نصف النهائي لكأس ملك أسبانيا قبل ان ينتقل الى تدريب نادي رايو فاليكانو وينجح في قيادته للعودة الى الليجا مجددا قبل ان ينتقل الى تدريب بورنموث والذي كان يعاني كثيرا قبل وصول إيرولا الذي قاده الى المركز الثالث عشر في الدوري الأنجليزي الممتاز .