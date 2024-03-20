ضبط 171 قطعة سلاح وورشة إصلاح وتعديل الأسلحة النارية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (171 قطعة سلاح نارى بحوزة 152 متهم) .. وذلك على النحو التالى، (8) بنادق آلية.(17) بندقية خرطوش.(6) طبنجات .(140) فرد محلى.(226) طلقة مختلفة الأعيرة.(10) خزينة متنوعة (259) قطعة سلاح أبيض .ضبط ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية .

وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار) بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمخزن خاص بها وعثر بحوزتها على ( 209 كرتونة و 40جوال بإجمالى 5مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

