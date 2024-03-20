مريم سعيد صالح تكشف تعرضها لموقف مُحرج من فنانة كبيرة

كشفت الفنانة مريم سعيد صالح، خلال استضافتها في أحر البرامج الرمضانية الشهيرة، عن موافق محرجة تعرضت لها مع فنانات في الوسط الفني.

وقالت مريم سعيد صالح، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": كان في فنانة كبيرة رشحتني لدور في مسرحية مكانها لأنها كانت مشغولة جدا في تصوير مسلسل وجاتلي البيت وجابتلي هدية وطلبت مني أحل محلها في التصوير وأنا كنت بحبها ولازلت برغم كل اللي حصل وأنا قلبي أبيض، وروحت واشتغلت والتليفزيون صور وفوجئت وأنا على المسرح مضوني على ورقة وطلعت إني هحل محل فلانة، طبعًا رفضت وإني جاية مجاملة، والدور أساسًا كان مشهدين وميطمعش فيه وقولت إني مش هاخد دور حد، وكلمتها وقولتها وهي زعلت جدا وعملتلي بلوك وحاولت أفهمها إني مسعتش لده بدليل إني سيبت العرض.

وتابعت مريم سعيد صالح، اتقابلنا في تصوير تاني وكنت بسلم راحت بصتلي وتفت في الأرض، وده ضايقني جدًا وأنا متفهمة وأنا اتعاملت بقلب واتعاقبت على حاجة أنا معملتهاش، وأنا بحبها جدا ومش شايلة في قلبي منها، ومعالجة الموقف كان المفروض تكون أهدى من كده.

وأضافت: كنت طالعة دور أم فنانة كبيرة في مسرحية وحصل نوع من الغيرة واتقال أنها مش عايزاني تاني في العرض، روحت يوم عرض لأنهم جابوني مكان حد مشي.



وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.