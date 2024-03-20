مريم سعيد صالح: محمد سامي له فضل عليا وأجري بنسل الأغراب كان 50 ألف

حلت الفنانة مريم سعيد صالح، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية .

تحدثت مريم سعيد صالح، عن تفاصيل أزمتها مع المخرج محمد سامي، بسبب مسلسل نسل الأغراب، مؤكدة أنه مخرج كبير وله فضل عليها.

مريم سعيد صالح: محمد سامي هددني أنه هيدفعني مليون جنيه تمن يوم تصوير،

وقالت مريم سعيد صالح، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": كملت تصوير مسلسل نسل الأغراب علشان المخرج محمد سامي هددني أنه هيدفعني مليون جنيه تمن يوم تصوير، وده كان تاني يوم تصوير ليا وتعثرت شوية في المشهد لأن اللهجة صعيدي وصعبة، وأنا اضطريت أكمل في العمل لأن أجري أصلًا كله كان 50 ألف جنيه، هقدر أدفع مليون جنيه؟ منين؟.

وتابعت: محمد سامي كان له الفضل عليا في حاجات كتير قبل كده، ومش معنى أن حصل مشكلة إني أسلب فضله عليا في الحاجات اللي شغلني فيها قبل كده، ولكن هو تعامل معايا بطريقة لا تليق، وهو اعتذرلي في اللوكيشن وطيب خاطري.

وأضافت: وأنا لما اشتكيت مكنش رسمي، أنا كنت برد على تعليق حد أنه راح له اللوكيشن وكان بيزعق، قولتله يا متزعلش هو عصبي وساعات بيسب من ضغط الشغل، وحد ابن حلال خد سكرين واضطريت إني اتكلم وقولت اللي حصل بالأمانة.



وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.