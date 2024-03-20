العبيدي في ذكرى العاشر من رمضان: الجيش المصري لا يعترف بالمستحيل

توجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والسيد فريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية وجميع أبطال الجيش المصري: ضباط وجنود وذلك بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان المبارك.

وقال بهجت العبيدي إن هذه المناسبة غالية على قلب كل مصري وعربي حيث قهر فيها أبطال القوات المسلحة المصرية العدو الصهيوني في حدث هو الأعظم في تاريخ مصر والأمة العربية الحديث، حيث نقل الإنسان المصري والعربي من حالة الهزيمة القاسية على النفس إلى حالة النصر والعزة والكرامة وأنه لذلك يظل له مكانة هائلة في نفس كل مصر وعربي وطني يعشق مصر وينتمي للأمة العربية.

وأضاف "العبيدي" في تصريحات صحفية أن المصريين في الخارج هم نسيج واحد وطني مرتبط بالوطن الأم ارتباطا وثيقا وكما أن المصريين في الداخل يحرصون كل الحرص على الاحتفال بذكرى النصر العظيم في كل عام فإن المصريين بالخارج هم الآخرون يحتفلون بهذه المناسبة الغالية حيث يعبر كل مصري أصيل عن عشقه لهذا الوطن، وعن دعمه وامتنانه لأبطال القوات المسلحة وعن حفظه العهد للشهداء الأبرار، وأن الآباء في الخارج يحرصون على إظهار الإعجاب الشديد بالعقول العسكرية المصرية البطلة التي خططت والجنود الأشاوس التي نفذت هذه الملحمة العسكرية التاريخية وهو ما يتسرب وينتقل للأجيال الجديدة فتتشرب حب الوطن وتتعرف على أمجاده وعلى بطولات الجيش المصري العظيم الذي لا يعترف بالمستحيل.



وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن البطولات المصرية المبهرة في هذا النصر العظيم، ستظل مضرب مثل، ونموذج فخر لأبناء الشعب المصري والعربي على مر التاريخ، كما سيبقى الأبطال الذين شاركوا في تحقيق هذا النصر ماثلين للأعين حاضرين في العقل ساكنين قلوب أبناء الشعب المصري على مر التاريخ، مخلدين ذكراهم، مستلهمين تضحياتهم، مؤكدين على امتنان هائل وشكر عظيم لهم، فتحية لجنودنا البواسل، وكل الفخر بشهدائنا الأبرار الذين لن ينساهم أبناء شعبنا المصري على مر التاريخ.

وفي هذه المناسبة الغالية طالب العبيدي جميع أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج على حد سواء بالوقوف صفا واحدا خلف المؤسسة العسكرية البطلة خاصة في ظل تلك الظروف التي يمر بها العالم عموما والإقليم على وجه الخصوص، مؤكدا أن مصر مستهدفة وهو ما يجعل دعم القوات المسلحة فرض عين على كل مصري وطني شريف، معلنا كل الثقة في أبطال القوات المسلحة وفي قدرتهم على حماية كل ذرة رمل بكل ما أوتوا من قوة وشجاعة.