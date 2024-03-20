رئيس الوزراء الصومالي والمفوضية السامية للأمم المتحدة يبحثان أوضاع اللاجئين

بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري،اليوم الأربعاء،بمكتبه مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالصومال تشارلز ليونارد مبالا أوضاع اللأجئين والنازحين داخل البلاد .

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الجانبين ناقشا ايضا سبل تحويل أنشطة المساعدات التي تقدمها المفوضية إلى مشاريع تنموية من أجل إيجاد حلول دائمة لقضايا النازحين .

ومن جانبه،أكد بري على أهمية ترتيب أنشطة المفوضية على أساس القضايا ذات الأهمية للحكومة،مضيفاً أنه يجب الاستعداد لمواجهة تأثيرات موسم الأمطار .

وبدوره تعهد المفوض الأممي بمواصلة تعزيز التعاون بين المفوضية ومختلف المؤسسات الحكومية لضمان العمل على القضايا الهامة .

الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية لتعزيز الأمن فى المناطق على حدود شبيلى

شنت قوات الجيش الصومالى، عملية عسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار فى المناطق الواقعة على حدود محافظتى شبيلى الوسطى وجلجدود.

وذكر الجيش الصومالي، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية نفذها اللواء الـ164 من قوات الكوماندوز في مناطق دارنعيم، والكوثر، عدعدي ، بالإضافة إلى مناطق أخرى على حدود المحافظتين، لافتا إلى أن المليشيات الإرهابية تعمل على معاناة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من خلال فرض أموال إجبارية عليهم، وقد ضاعفت قوات الجيش الصومالي مؤخرا من عملياتها الرامية إلى القضاء على فلول المليشيات الإرهابية.

ترقب تسريح نصف عمال ميناء إيلات بسبب هجمات الحوثيين

قال اتحاد عمال إسرائيل إن نصف عمال ميناء إيلات سيفقدون وظائفهم؛ بسبب أزمة خطوط الشحن بالبحر الأحمر وهجمات الحوثيين.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، الأربعاء، استهداف "سفينة مادو الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأضاف سريع في بيان أنه تم استهداف منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ المجنحة.

جاء ذلك غداة إدانة مجلس الأمن الدولى "بأشد العبارات" هجمات جماعة الحوثى على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل فى البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال المجلس فى البيان: "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية فى البحر الأحمر، بما فى ذلك الهجوم الذى وقع فى 6 مارس على السفينة ترو كونفيدنس، والذى أدى بشكل مأسوى إلى مقتل بحارين فلبينيين وفيتنامى وإصابة أربعة آخرين على الأقل".