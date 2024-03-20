لاعبو اليونايتد يدعمون ساوثجيت لقيادة الفريق الموسم المقبل

كشفت مصادر صحفية أنجليزية ان لاعبي مانشيستر يونايتد يؤيدون اختيار المدير الفني الحالي للمنتخب الأنجليزي جاريث ساوثجيت ليكون المدير الفني القادم لمانشيستر يونايتد في نهاية الموسم الحالي خلفا للهولندي ايريك تين هاج الذي تزايدات فرص إقالته من تدريب الشياطين الحمر مع نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية ان جاريث ساوثجيت الذي يربطه تعاقد مع الاتحاد الأنجليزي لكرة القدم حتى نهاية بطولة يورو ٢٠٢٤ في ألمانيا والتي ستقام في يونيو المقبل يبدو مرشحا فوق العادة لتدريب مانشيستر يونايتد حيث ايدى مجموعة من كبار لاعبي اليونايتد ارتياحهم لتردي اسمه كمدير فني للفريق الى جانب وجود مساندة من المساهم الجديد في ملكية النادي جيم راتكليف والذي يبدو مقتنعا بجاريث ساوثجيت كمدير فني للمشروع الجديد لمانشيستر يونايتد .

وأضافت الصحيفة : خلال سبع سنوات قضاها جاريث ساوثجيت في قيادة المنتخب الأنجليزي نجح في إقامة علاقات طيبة مع مجموعة من لاعبي مانشيستر يونايتد وبالتالي فهو المرشح الاول لقيادة مانشيستر يونايتد .