مصرع عشرات العمال في انفجار منجم فحم بباكستان

انفجر أحد مناجم الفحم في جنوب غرب باكستان، ولقي 12 عامل مصرعهم وتم إنقاذ 8 عمال آخرين.

ووفق لوكالة الأنباء العمانية، فقد وقع انفجار أحد مناجم الفحم في مقاطعة "هارانى" بإقليم "بلوشستان" جنوب غرب باكستان، وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن 10 من عمال المناجم كانوا يعملون في المنجم الذي تديره شركة خاصة في منطقة خوست المنجمية وعلى عمق 244 مترًا تحت الأرض عندما وقع الانفجار.

وأضافت الصحيفة أن الانفجار ناجم عن غاز الميثان، وأدى إلى انهيار جزء كبير من المنجم، مشيرة إلى أنه بعد وقوع الانفجار دخلت مجموعة من عمال المناجم المحليين لإنقاذ العمال المحاصرين؛ لكن تمت محاصرتهم هناك أيضًا.

وقال مسؤولو النقابات العمالية إن عمال المناجم اشتكوا من الافتقار إلى معدات السلامة وسوء ظروف العمل وهما السببان الرئيسان للحوادث المتكررة.