بعد تهديد ترامب بطرده.. أستراليا تدافع عن سفيرها بالولايات المتحدة

دافعت أستراليا عن سفيرها لدى واشنطن "كيفن رود" بعد تعرضه للإساءة من قبل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لتولي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات المقبلة، حيث شكك في قدراته العقلية وهدده بالطرد من البلاد.

ومن جانبها خرجت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الأربعاء، لتدافع عن سفير بلادها في واشنطن، وأكدت أنه يؤدي عمله على أكمل وجه، قائلة في تصريح صحفي:" السيد رود سيبقى في منصبه وهو يحظى بثقة الحكومة، وهو سفير في غاية الفعالية، وهو معروف في البرلمان بأنه يقوم بعمل ممتاز في تعزيز مصالح أستراليا في الولايات المتحدة"، وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم".

وتابعت: "أشير بشكل خاص إلى حجم العمل الهائل الذي تم إنجازه بشأن (أوكوس) خلال الفترة التي كان فيها سفيرا، أي الاتفاقية الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكان نشطا في التعامل مع أعضاء الكونغرس من الطرفين الرئيسيين".

وأضافت أن خلفية رود الذي شغل أيضا في السابق منصب وزير الخارجية، تمده بالخبرة والمهارات اللازمة للعمل مع أي شخص سيتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة.

وكان رود الذي تولى منصبه الدبلوماسي في مارس 2023 قد وصفه ترامب في الماضي بأنه "مجنون" وعلق عليه بأنه "سيئًا بعض الشىء بحسب ما سمع عنه"، و"الرئيس الأكثر تدميرا في التاريخ" و"الخائن للغرب"، وانتقد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود، الذي كان من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي السابق قبل أن يتحول إلى دبلوماسي ويعين سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة.

كما انتقده ترامب قائلًا: "أسمع أنه ليس ذكيا"، محذرا "إذا استمر عدائيا بالمطلق، لن يستمر هناك لفترة طويلة".

يذكر أن ترامب في الوقت الحالي هو المرشح الأكثر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة ضد الرئيس الحالي جو بايدن قد تكون متقاربة جدا.