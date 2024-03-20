درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم

تستمر حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم من عدم استقرار درجات الحرارة ما بين الانخفاض والارتفاع وذلك بعدد من المدن والمحافظات المصرية بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء فصل الشتاء.

ونستعرض في السطور التالية درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس في عدد من المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في القاهرة .. 16 و 25

درجة الحرارة في بنها .. 16 و 25

درجة الحرارة في المنصورة .. 13 و 24

درجة الحرارة في الزقازيق .. 13 و 25

درجة الحرارة في طنطا .. 12 و 23

درجة الحرارة في بورسعيد .. 11 و 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 12 و 26

درجة الحرارة في العريش .. 11 و 25

درجة الحرارة في رفح .. 09 و 24

درجة الحرارة في رأس سدر .. 12 و 24

درجة الحرارة في نخل .. 10 العظمى 23

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 08 و 19

درجة الحرارة في الطور .. 15 و 23

درجة الحرارة في طابا .. 15 و 21

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 17 و 26

درجة الحرارة في العلمين .. 14 و 25

درجة الحرارة في مطروح .. 13 و 24

درجة الحرارة في السلوم .. 11 و 25

درجة الحرارة في سيوة .. 10 و 26

درجة الحرارة في الغردقة .. 18 و 26

درجة الحرارة في مرسى علم .. 16 و 27

درجة الحرارة في المنيا .. 11 و 26

درجة الحرارة في أسيوط .. 11 و 27

درجة الحرارة في الأقصر .. 14 و 27

درجة الحرارة في أسوان .. 14 و 28

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 13 و 26

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 15 و 26

درجة الحرارة في شلاتين .. 18 و 26للار

درجة الحرارة في حلايب .. 19 و 24

درجة الحرارة في أبو رماد .. 18 و 25

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 19 و 24