حريق فى إحدى عمارات وسط البلد.. تفاصيل

شب منذ قليل حريق في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي وتم إبلاغ جهات التحقيق القضائية المختصة والتي أمرت بفتح تحقيق مباشرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي.

وكانت النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

واشتعلت النيران في الدور الأخير بعمارة شهيرة بميدان عرابي تحتوي على مخازن خاصة بأصحاب محلات يقومون بتخزين بضائع بداخله.

وانتقلت قوات الحماية المدنية علي الفور لموقع الحادث وتم الدفع بـ 6 عربات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وفى سياق اخر كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل اشتعال النيران في سيارة تريلا أعلى الطريق الصحراوي بالجيزة.

وتبين من التحريات أن عجلة القيادة اختلت بيد قائدها ما ادي لاصطدامه بـ لوحة اعلانات ضخمة على الطريق وانفجار تانك بنزين السيارة واشتعال النيران بها.

وأخمد رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى فى الجيزة ونقلت سيارة اسعاف السائق المصاب الى مستشفى اطفيح المركزي لتلقي العلاج.



وفور تلقي بلاغ يفيد اشتعال حريق سيارة تسببت فى توقف حركة السيارات فى الطريق الصحراوى، انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وعلى الفور تمكنت سيارات الحماية المدنية من محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.