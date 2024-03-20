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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرهان يلتقي وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان،  بمكتبه ببورتسودان، أمس الثلاثاء، وفد الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة جعفر الصادق الميرغني .

وثمن  دور الأحزاب والقوى السياسية لوقفتهم ومساندتهم المستمرة للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة .

وأوضح  جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، في تصريح صحفي أن الوفد قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة على الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة على المتمردين وأكد مساندة و وقوف الحزب مع القوات المسلحة في معركة الكرامة .

وترحم نائب رئيس الحزب على أرواح شهداء القوات المسلحة متمنياً الشفاء العاجل للجرحي والمصابين.

وأضاف أن اللقاء تطرق للحراك السياسي للكتل المختلفة في الساحة السياسية مشيراً الي أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه الكامل لكل القوى السياسية التي تعمل من أجل الوطن والمواطن.

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