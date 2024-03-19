تعليم الفيوم تحصد الرابع جمهورية فى المسابقة القومية للرائد المثالى للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن الفائزين فى "المسابقة القومية للرائد المثالي (المعلم)"، والتى نفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية " للعام الدراسى 2023 /2024 تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

القيادة والابتكار

في للمرحلة الإعدادية، فازت ابتسام عزوز حافظ - مدرسة الشهيد يحي زكي الإعدادية المشتركة - إدارة غرب الفيوم التعليمية على المركز الرابع جمهورية، وقد تم اختيار الفائزين بناء على معايير التميز في القيادة والابتكار والتأثير الإيجابي على الطلاب والمدرسة بشكل عام.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة الى إبتسام عويس وذلك لتحقيق مركز متميز على مستوى الجمهورية فى المسابقة ، وكذلك رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بمديرية التربية والتعليم ، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وعبدالنبي مصطفى كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، و أميرة محمد حسين مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية ، وإدارة مدرسة الشهيد يحي زكي الإعدادية المشتركة ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.