الثلاثاء 19/مارس/2024 - 08:03 م 3/19/2024 8:03:05 PM

حزنت حزناً شديداً حينما بحثت عبر جوجل للاستماع للقرآن الكريم لمشايخنا الأجلاء قارئى القرآن الكريم فى مصر والعالم العربى فهالنى ما سمعت من تدخل واضح لقطع آيات القرآن بفقرات غنائية وإعلانية فاضحة لا تليق بقدسية القرآن الكريم وحرمة الشهر الكريم، وهل يعقل أن يتم حشر الإعلانات بين آيات قرآنية للخلط وتضيع الآيات بين الرقص والمجون، إننى من منبر «الوفد» أناشد معالى الرئيس والسيد وزير الأوقاف وشيخ الأزهر وكل العالم الإسلامى التدخل لرفع الإعلانات من اليوتيوب والفيديوهات المختلطة وتجريم وضع الرقصات وأى فواصل بين آيات القرآن الكريم. وفق الله رئيس الجمهورية والسادة المسئولين لحفظ كتاب الله من كل مكروه.