الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد ضد عصابة سرقة المواتير الكهربائية في مصر القديمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت النيابة المختصة، قرارا بتجديد حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواتير الكهربائية من العقارات بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب وقائع سرقة المواتير الكهربائية بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم (عدد من المواتير الكهربائية "مجهولة المصدر  - قطعتين لأدوات "فك وتركيب ")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة.

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