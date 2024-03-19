30 إبريل الحكم على مرتضى منصور فى 8 دعاوى سب وقذف

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، 8 دعاوى من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف لجلسة ٣٠ أبريل للحكم .

اتهام مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

كما تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، استكمال دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

ومن جهة اخري أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة عدلي القيعي المذيع بقناة النادي الأهلي في دعوى الجنح بسب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وذلك لجلسة ٢ أبريل للإطلاع والطلبات.

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات بدون دليل حملت إساءة وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.



وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 25000 جنيهًا، مؤكدا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني

وفى سياق اخر تباشر الجهات المختصة بمديرية أمن الجيزة، التحقيق مع سائق يعمل بشركة توصيل شهيرة، لاتهامه بالتحرش بفتاة جامعية، أثناء رحلة توصيلها من الجامعة إلى منزلها بمدينة السادس من أكتوبر ولكشف ملابسات الواقعة



أقوال السائق المتهم

وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة قائلًا: “ دي زي بنتي ما حصلش حاجة ولم أتحرش بها”.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنيةبلاغًا من طالبة جامعية تتهم سائق شركة توصيل شهيرة بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها أثناء توصيلها ونجح رجال المباحث في القبض عليه.

وذكرت الفتاة في المحضر أن المتهم حاول التحرش بها أثناء قيادته السيارة مما جعلها تصرخ ودخلت في حالة هستيريا حتى توقف عن القيادة وتركها تفتح باب السيارة وتخرج.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.