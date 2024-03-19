إنقلاب تريلا غرب الإسكندية يتسبب فى إغلاق الطرق أمام حركة المرور

انقلبت سيارة نقل ثقيل " تريلا " بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، مما تسبب في توقف حركة المرور وارتباك حركة السير، وذلك دون حدوث أي إصابات.

كان اللواء خالد البراوى مدير الأمن، قد تلقى اخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، عن ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، على طريق خدمات الإسكندرية الصحراوي، وذلك بعد كوبري الـ 10 آلاف، في الاتجاه المؤدي للقاهرة.

وعقب البلاغ انتقل ضباط قسم العامرية ثان والمرور ومعهم مسئولو حي العامرية ثان لموقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل في طريق الخدمات، وذلك إثر فقدان قائدها السيطرة على عجلة القيادة في أثناء السير.

من جانبه، أوضح رئيس حي العامرية ثان يحيى زكريا، أنه عقب ورود البلاغ تم الدفع بمعدات من الحي، وذلك لسرعة رفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور، مؤكدًا أن الحادث لم سفر عن وجود أي خسائر بالأرواح، وأنه تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق في أسباب انقلاب السيارة.