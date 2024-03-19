وكيل شباب ورياضة القليوبية يعقد اجتماعًا مع أندية التطوع

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا مع أعضاء نادي التطوع بالقليوبية في اطار سلسلة اجتماعات مع أعضاء الشعب التخصصية خلال شهر رمضان .

وحث الصبروط، أعضاء أندية التطوع على زيادة المشاركات والمبادرات التطوعية طوال شهر رمضان و التعريف بدور الوزارة فى خطة أندية التطوع ومدي أهمية التطوع بمراكز الشباب داخل المحافظة لما تضيفه في بناء الشخصية لدي الشباب .

وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات دورة الإسعافات الأولية علي الشباب المشارك في الدورة المنفذة من قبل ادارة الشباب بالمديرية لاعضاء أندية التطوع بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومحمد جمال منسق أندية التطوع بالمديرية .