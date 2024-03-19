الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة التابع لكييف

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة ومعدات حربية تابعة لقوات نظام كييف بواسطة مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور أرتيوموفسك.

وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم مدافع "دي-20" التابعة لقوات لمجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة وطاقم مدفع هاون تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك".

وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت أطقم المدفعية الروسية من إطلاق القذائف على أهداف محددة. وفي هذا الوقت، كانت الطائرة دون طيار في الخدمة، وساعدت قوات الاستطلاع ورجال المدفعية في ضبط النيران".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.