تشهد انخفاضًا.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

يشهد طقس اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس، التاسع من شهر رمضان المبارك، انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على عدد كبير من المحافظات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت في تقريرها حول حالة الطقس اليوم، أن يكون مائلًا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مؤكدة أن الطقس يكون باردًا في الصباح الباكر والليل على أغلب الأنحاء، مطالبة الجميع بعدم الانخداع بالتقلبات الجوية الحالية.

درجات الحرارة في تاسع يوم رمضان

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة في أغلب المدن والمحافظات كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة .. 13 و 21

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 12 و 19

درجة الحرارة في بنها .. 13 و 22

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 12 و 22

درجة الحرارة في المنصورة .. 13 و 22

درجة الحرارة في طنطا .. 12 و 21

درجة الحرارة في دمياط .. 11 و 20

درجة الحرارة في بورسعيد .. 11 و 21

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 11 و 22

درجة الحرارة في السويس .. 12 و 22

درجة الحرارة في العريش .. 11 و 20

درجة الحرارة في رفح .. 09 و 19

درجة الحرارة في رأس سدر .. 12 و 23

درجة الحرارة في نخل .. 10 العظمى 22

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 08 و 19

درجة الحرارة في الطور .. 15 و 21

درجة الحرارة في طابا .. 15 و 20

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 17 و 23

درجة الحرارة في العلمين .. 11 و 20

درجة الحرارة في مطروح .. 10 و 17

درجة الحرارة في السلوم .. 09 و 18

درجة الحرارة في سيوة .. 09 و 21

درجة الحرارة في الغردقة .. 18 و 24

درجة الحرارة في مرسى علم .. 16 و 23

درجة الحرارة في الفيوم .. 12 و 22

درجة الحرارة في المنيا .. 11 و 23

درجة الحرارة في قنا .. 13 و 23

درجة الحرارة في الأقصر .. 14 و 24

درجة الحرارة في أسوان .. 14 و 24

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 13 و 25

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 15 و 24

درجة الحرارة في شلاتين .. 18 و 24

درجة الحرارة في حلايب .. 19 و 22

درجة الحرارة في أبو رماد .. 18 و 23

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 19 و 22