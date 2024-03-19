مسلسل سر إلهي| روجينا تتصدر تريند إكس بشخصية نصرة بعد الحلقة 8

شغف كبير أحدثته حلقات مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خاصة بعدما قرر المخرج رؤوف عبد العزيز والسيناريست أمين جمال، اللعب مع الجمهور "شطرنج"، من خلال جعل أحداث المسلسل، خارج التوقعات، وكلما ظن الجمهور أنه يتوقع الحلقات يفاجئنا الثاني من جديد بأحداث جديدة تزيد من فضول المشاهدين لمتابعة باقي حلقات المسلسل.

تصدرت النجمة روجينا، بشخصية "نصرة"، التي تقدمها بالمسلسل التريند الأول عبر موقع التغريدات القصيرة إكس (تويتر سابقا)، بعد تصاعد وتيرة الأحداث وزيادة جرعة التشويق والإثارة كل حلقة عن التي قبلها، خاصة بعدما قررت نصرة الانتقام من كل من ظلمها، وكانت البداية مع شقيقتها رحمة (نهى عابدين) التي شهدت زور عليها وأدخلتها السجن.

ودبرت نصرة (روجينا) خلال أحداث الحلقة ال8 خطة محكمة للاستيلاء على الأتيليه الخاص برحمة، وبالفعل استولت عليه واشترته منها، وذلك بعدما كانت رحمة سبب في دخولها السجن ظلم بسبب الشهادة الزور ضدها.

وعلى مدار الحلقات ال 7 السابقة، دائما ما يجعلنا المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال، في حالة شغف وفضول مستمر، حول تفاصيل الأحداث المقبلة، والتي انتهت عندها الحلقة ال8 بذهاب طفلة صغيرة للمكان الذي يوجد به الذهب، والمحبوس فيه عزيز (أحمد سلامة)، وتقف الطفلة أمامه، ليجعل لمخرج والمؤلف أمام العديد من السيناريوهات والتوقعات، هل تقوم الطفلة بفك عزيز ويهرب بالذهب، أم ماذا سوف يحدث؟.



أبطال سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.