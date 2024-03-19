فعاليات مبادرة "أمي تاجي 2" بمراكز إدارة شباب بنها بالقليوبية

أنطلقت اليوم فعاليات مبادرة "أمي تاجي٢" من داخل مراكز إدارة شباب بنها، وذلك بعد تدشين المبادرة من ديوان مديرية الشباب والرياضة، حيث الإحتفال بعيد الأم و تكريم الأمهات المثاليات بمراكز شباب محافظة القليوبية، طبقا لجدول زمني ينفذ بمراكز شباب كل إدارة فرعية .

نفذت المبادرة من داخل مراكز شباب ( كفر مناقر - الرملة - شبلنجة - الاصلاح الزراعى - المنشية - دجوى - كفر الجزار - ميت العطار- مجول - عزيز وبدوى - كفر سندنهور - الشموت - كفر بطا - دملو - سندنهور - الفاخورة ) بإدارة شباب بنها

تأتى فعاليات المبادرة " أمي تاجي ٢" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لفضل الام العظيم والكبير، والذى لا يتناسب مع تضحياتها و عطائها ، بل يتناسب مع مدى حبها وأخلاصها ، فالأم مدرسة للتعليم والتربية والقيم والصبر و العطاء ، واعترافا من بذلك و وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى إبراز الدور المجتمعى .