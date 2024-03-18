جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقه تبحث مستقبل فرص الإستثمار بالقاره السمراء

تقيم جمعية رجال الأعمال المصريين - الأفارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوى سحور عمل يوم 27 مارس الحالى بمشاركة عدد كبير من ممثلي سفارات وقناصل ورؤساء المكاتب الدول الأفريقية بالقاهره ، ونظرائهم المصريين من المسئولين الحكوميين، ومنظمات الأعمال.

يتم خلال اللقاء بحث فرص الإستثمار المتاحه خلال المرحله القادمه بين مصر ودول القاره ،والرؤية المستقبلية للخطط التنموية على صعيد التجارة والخدمات اللوجستية وجذب الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة خاصة بعد الزخم السياسى والإقتصادى الذى شهدته مصر مؤخرا مع أكبر شريك تجارى لها وهو الإتحاد الأوروبى ،وتوقيع مصر على حزمة إتفاقيات من شأنها تخفيف وطأة الضغط على سعر الصرف ،وتوقعات بإنتعاش حركة التجارة والإستثمار خلال المرحله القادمه ممايساعد مصر على زيادة معدلات النمو ،والناتج المحلى الإجمالى وخفض العجز فى الميزان التجارى.

يشارك فى اللقاء مساعدي وزير الخارجية للوكالة المصرية من أجل التنمية ،وأعضاء وممثلي عددا من الوزارات والهيئات والمنظمات مثل هيئة التنمية الصناعية ، التمثيل التجاري ،وزارة التجارة والصناعة ،وزارة المالية -مصلحة الضرائب ،مصلحة الجمارك ، هيئة الاستثمار، هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ، مركز تحديث الصناعة - هيئة تنمية الصادرات - صندوق دعم الصادرات.،بالإضافه إلى نخبة كبيرة من مجموعة السفراء الأفارقة ،و رؤساء البعثات والجاليات الافريقية بالقاهرة ،بجانب أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة