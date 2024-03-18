ماذا بعد؟

الإثنين 18/مارس/2024 - 07:52 م 3/18/2024 7:52:22 PM

المنتخبات الوطنية المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، تسطر تاريخ جديد من ذهب فى تاريخ الرياضة القارية، من خلال مشاركتهم وسط حضور ٥٠ دولة بواقع ٥ آلاف رياضى من القارة السمراء، فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام فى أكرا بدولة غانا النسخة الـ ١٣ خلال الشهر الجارى.

المتتبع إلى الرياضة المصرية خلال الفترة الأخيرة نجد أن الألعاب الأولمبية الوطنية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة السابقة، حيث تم إعدام لفظ ألعاب شهيدة، فأصبحت ألعاب جماعية وفردية رياضية قادرة على تشريف الوطن فى المحافل العالمية والقارية.

دورة الألعاب الأفريقية تعد هى التجربة الحقيقة لمشاركة المنتخبات فى القارة السمراء قبل خوض المنافسة الأهم وهى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

النتائج المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية تبشر أن البعثة المصرية المقرر مشاركتها فى باريس ٢٠٢٤ سوف تحصد ميداليات عديدة سواء ذهبية أو فضية أو برونزية، وتحقق إنجازات تفوق دورة الألعاب الأولمبية السابقة فى طوكيو وتخطى عدد الـ ٦ ميداليات.

الجدير بالذكر أن البعثة المصرية فى غانا استطاعت تحقيق ١٣٤ ميدالية منها ٧٦ ميدالية ذهبية إضافة إلى ٣١ ميدالية فضية علاوة على ذلك ٢٧ ميدالية برونزية، لكى تتصدر البعثة المصرية الترتيب، بفارق شاسع مع دولة الجزائر الحاصلة على المركز الثانى التى حصدت ٨٦ ميدالية ثم جنوب أفريقيا وتونس ونيجيريا.

مما لا شك فيه أن التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية قائم بنجاح كبير فى إعداد وتأهيل ابطالنا الرياضيين وتقديم كافة الدعم وتذليل العقبات وتحقيق مبدأ الإدارة الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من أبطالنا فى مختلف الألعاب الرياضية، الأمر الذى انعكس على نتائج البعثات المصرية المشاركة فى مختلف المحافل القارية والعالمية.

النجاح الذى تحقق فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا ليس بقليل، لذا أرجو من كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة تسليط الضوء على هؤلاء الأبطال وتعريف النشء والشباب بهم، كما أطالب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تنظيم احتفالية كبيرة فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الكيانات الشبابية والمشاركين فى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى وكافة الرموز الرياضية والنخب.

لكن ارجو من جميع المعنيين بالرياضة المصرية والاتحادات الرياضية عدم التكبر بهذه النتائج العظيمة فى دورة الألعاب الأفريقية مما يجعلنا نتكاسل فى استكمال المشوار وتحقيق الإنجازات فى باريس ٢٠٢٤، وجعل هذه النتائج محرك أساسى لإنجازات لم تسجل فى تاريخ القارة السمراء والعالم العربى أثناء المشاركات بالدورات الأولمبية.

مما لا شك فيه أن الإنجازات المتتالية فى قطاع الرياضة وبالأخص قطاع البطولة يأتى فى ضوء الدعم المتواصل والفعال للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتأكيد دوما أن الرياضة أمن قومى لذا حرصت مؤسسات الدولة كافة الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية وتوفير كافة المتطلبات من حيث الإعداد النفسى والبدنى والفنى على اعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية.

المؤسسة العسكرية ويمثلها قطاع الرياضة فى جهاز الرياضة للقوات المسلحة هى شريك أساسى فى إنجازات الرياضة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية، حيث أن أغلب ابطالنا الرياضيين الحاصلين على ميداليات فى غانا هم من أبناء جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية.