هدف ريال مدريد وبرشلونة يوقع على تعاقد مع ناديه ويرفع الشرط الجزائي

في ظل صراع عنيف بين عدد من كبرى الأندية الأوربية للظفر بخدمات الموهبة الشابة قام نادي ريفربليت الأرجنتيني الشهير بتوقيع تعاقد جديد مع نجمه الشاب فرانكو ماستانتونو يربطه بالنادي الأرجنتيني الكبير حتى عام 2026 .

وكان فرانكو ماستانتونو- 16 عاما - قد حقق انجازا كبيرا ليكون أصغر لاعب في تاريخ نادي ريفربليت الأرجنتيني يشارك في كلاسيكو الدوري الأرجنتيني والذي يجمع ريفربليت و بوكا جونيورز ليلفت أنظار عدد من كبرى الأندية الأوربية من بينها ريال مدريد و برشلونة الا انه لا يستطيع الأنتقال في التوقيت الحالي وفقا لقواعد الفيفا الا عندما يبلغ 18 عاما .

وكشفت مصادر صحفية ارجنتينية ان فرانكو ماستانتونو سيوقع على عقد جديد مع نادي ريفربليت يرفع بشكل النادي الأرجنتيني الشرط الجزائي لانقال لاعبه الى 50 مليون يورو بدلا من 20 مليون يورو في عقده الحالي مشيرة الى ان الاعب سيوقع التعاقد الجديد مساء الثلاثاء .

وسيكون التعاقد الجديد ممتدا حتى 2026 اي حتى يبلغ 18 عاما وبعدها يمكن للعب الرحيل للنادي الذي يرغب في التعاقد معه في القارة الأوربية بالاضافة الى ريال مدريد وبرشلونة مثل مانشيستر سيتي و باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ وبنفيكا البرتغالي .