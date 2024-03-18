مدرسة إسنا الثانوية بنات تفوز بالدرع الذهبي كأفضل مكتبة نموذجية على مستوى الجمهورية

فازت مدرسة إسنا الثانوية بنات بالدرع الذهبي، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبة النموذجية.

أثنى وكيل الوزارة الدكور خالد صبري، على جهود فريق العمل المشارك في المسابقة برئاسة موجه عام المكتبات أحمد رمضان، التابع للإدارة العامة للشئون التنفيذية والأنشطة التربوية بقيادة هشام عبد الستار محمود.

يشار إلى أن خالد قد طرح سلفاً مبادرة "ربع ساعة قراءة" والتي تستهدف حث الطلاب على القراءة والمطالعة اليومية بحد أدنى ربع ساعة، مشيراً إلى أن ذلك خلال شهور بسيطة سيرتقي بعقلية الطلاب ويوسع مداركه، ويعزز من مستواه الثقافي.

وفي إطار التعاون المشترك بين تعليم الأقصر ومكتبة مصر العامة، طرحت أيضاً مبادرة "المكتبة المتنقلة" لتجوب مدارس الأقصر، وبهذا الصدد قال خالد "إننا نسعى بجهد دؤوب وخطوات مدروسة أن نرتقي بالمستوى الثقافي والإثرائي لدى أبنائنا من الطلاب والطالبات، ولن يتأتى هذا إلا من خلال تحسين علاقتهم بالكتاب، والعودة إليه في الوقت الذي استحوذت فيه الشاشات الرقمية على وقت واهتمام القطاع الأعظم من البشر، لذا سعينا هذا المسعى لعرض الكتب والتسويق للقراءة والإطلاع بأسلوب مختلف وطريقة شيقة".