الشباب والرياضة بالفيوم تنظم دورة "الازمات والكوارث" لأعضاء أندية التطوع

قامت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم برئاسة الدكتور عاصم مرسي وكيل الوزارة، بتنفيذ عددا من الندوات التوعوية والفعاليات والمسابقات بمراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى المحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتنفيذ الندوات الإرشادية لتوعية الشباب والطلائع بمراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى المحافظة.



خلال ذلك نفذت إدارة الشباب بالمديرية برئاسة المهندس أسامه الجيزاوي وكيل المديرية لشئون الشباب، فعاليات دورة "الازمات والكوارث" بمركز شباب قرية طبهار ومركز شباب الشهيد جمعه عوض شلبي بقرية ابوكساه ومركز شباب قرية النصارية ومركز شباب قرية العجميين وذلك بإدارة أبشواي الشبابية، وذلك بحضور أعضاء نادي التطوع، ضمن برنامج وزارة الشباب والرياضة ومن خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة"، تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جلسات تدريبية ونقاشات جماعية ضمن دورات أندية التطوع بالفيوم

وتضمنت الدورة جلسة تدريبية ونقاشات جماعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين في العديد من الموضوعات مثل تحليل المخاطر، وتنظيم الاستجابة الطارئة، وإدارة الأزمات الطبيعية والبيئية، والاتصالات في الأزمات، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، وقام بإدارة الدورة التدريبية حسين مصطفى مدير إدارة الازمات بديوان عام المحافظة، والذي قدم خلال المحاضرات توضيح شامل للفرق بين الأزمة والكارثة وكيفية التعامل مع الأزمة التي تضمنت المشاركة علي أوسع نطاق من الشباب المهتمين بتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث.



وتعد هذه الدورة هي الأولى من سلسلة الأنشطة التدريبية التي سوف تعقد ضمن خطة أندية التطوع لهذا العام 2024، حيث سيتم تنظيم مزيد من الدورات وورش العمل لتمكين الشباب من المساهمة في تنمية المجتمع والتعامل مع الأوضاع الطارئة، كما تشمل الدورات التدريبية الإسعافات الأولية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مدربيين متخصصين لتقديم المحاضرات بمراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى ومراكز المحافظة.

وتهدف الدورة إلي تطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبها المتدربين من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب في المجتمعات المحلية، وفي حالات الطوارئ الحقيقية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والاستعداد للأزمات في المنطقة وذلك تحت إشراف المهندس احمد عبد المطلب منسق عام أندية التطوع.