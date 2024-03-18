الأقصر تعلن موعد بدء أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

مشيراً إلى أنه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



وأوضح الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أن الحملة تستهدف تحصين ٧٨٧٧٥ رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، متضمنة تحصين عدد ٤٤٨١٩ رأس أبقار وجاموس وجمال كما تستهدف الحملة تحصين عدد ٣٣٩٥٦ ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، مضيفاً أنه تم أعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن بيت إلى بيت لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت للحفاظ على الثروة الحيوانية.