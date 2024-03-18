ندوة للمجلس القومى للامومة والطفولة  بالبحيرة تحت عنوان  التوعية من السكتة الدماغيه

برئاسة الدكتورة أمل زكرياقطب مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة واللجنه العامة لحماية الأطفال بالبحيرة ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد نعمه كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور ، إقيمت ندوة تثقيفية بمدرسة الفنية الصناعية بدار المعلمات بدمنهور للتوعية بالسكتة دماغية

السكتة أو الحادثة الدماغية الوعائية أو الجلطة الدماغية، هي عند نقص تدفّق الدم وتغذيته إلى أحد أجزاء الدماغ والذي يؤدي إلى موت الخلايا وكذلك تم التوعية بمخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية وأنه يجيب تناولها تحت إشراف الأطباء والممارسات الضارة للاطفال بقانون الطفل و

خط نجدة الطفل 16000

وكيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر ، وتم أيضاً التوعيه بمخاطر خطورة زواج الاطفال والتفكك الأسري، والوقاية من المخاطر التى تعرض الأطفال للخطر

وفى سياق متصل تناول فضيلة الشيخ إبراهيم منصور ممثل الأزهر الشريف الحديث عن عقوق الوالدين هو كل فعل أو قول يتأذى به الوالدان من ولدهما، ويتمثل ذلك في الهجران وعلوّ الصوت وعصيانهما وضربهما، وعدة أشكال أخرى من أنواع الإيذاء. وعكسه هو بر الوالدين. لا يعرف التاريخ دينا ولا نظاما كرم المرأة باعتبارها أما , وأعلى من مكانتها , مثل الإسلام وكذلك التوعية بشهر رمضان الفضيل حيث نزل فيه القرآن الكريم وليلة القدر وكذلك امرنا الله بالصوم والزكاة