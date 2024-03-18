أسوان الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة "الرائد العام المثالى"

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل نتيجة المسابقة القومية الرائد العام المثالى "مديرو المدارس" على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى".

وقد حصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قدم المهندس محمد الرشيدى وكيل الوزارة، التهنئة للأستاذة سحر ضوى محمد عبدالغالى مدير مدرسة كيما الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى المسابقة سالفة الذكر.

وقدم سيادته التهنئة كذلك للدكتور محمد السنوسي مدير عام الخدمات التربوية، والأستاذة سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية، وجميع القائمين على المسابقة، على الجهد المبذول خلال فترة التصفيات للوصول إلى هذا المستوى المتميز.

متمنيًا التوفيق والسداد لجميع أبناء أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.