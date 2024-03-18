المركز الافريقى لصحة المراة تحتفل باليوم العالمى للطبيب بالاسكندرية

قدت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الافريقى لخدمات صحة المراة التهنئة لجميع الاطباء والطبيبات بمناسبة اليوم العالمى للطبيب المصرى ال 46.. المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة وشكر وتقدير لشهداء المهنة المصريين فهناك أطباء تركوا بصمتهم فى التاريخ ..

واضافت الدكتورة " مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة بدأ الاحتفال باليوم العالمى للطبيب لأول مرة عام 1979 وتم اختيار يوم 18 مارس لانه يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل، في 18 مارس عام 1827.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد أن جميع أطباء مصر قدموا أداءا شهد له الجميع في فترة انتشار فيروس كورونا، فتضحية الفريق الطبى داخل المستشفيات كبيرة جدا و وضربوا أروع الأمثلة فى العمل والتضحية و هذا الدور والأداء كان نموذج يحتذى به في الكفاءة والاحترافية وتقديم الخدمة الطبية المتميزة وشهد لهم العالم بحسن الأداء والتفاني..

واضافت ايضا..أنه فى ذكرى يوم الطبيب المصرى، هناك نماذج يقف أمامها الجميع إجلالا واحتراما، لهم أثر كبير فى تاريخ الطب ليس فى مصر فقط وإنما فى تاريخ البشرية، أطباء تركوا بصمتهم فى التاريخ , وعلى رأسها الدكتور على باشا إبراهيم رائد الطب الحديث، والدكتور محمد إبراهيم الظواهرى مكتشف علاج الصدفية فى العالم، والدكتور محمد النبوى الذى تأسست فى عهده الوحدات الصحية فى قرى مصر، والجراح العالمى الشهير الدكتور مجدى يعقوب الذى اختار أن يعمل فى صمت لخدمة وطنه بعيدا عن الأضواء، فأسس مركز القلب فى أسوان، بالإضافة للدكتور محمد غنيم مؤسس زراعة الكلى فى مصر.

كانت قد شهد المركز الافريقى لخدمات صحة المرأة في الإسكندرية دورة تدريبية عن علمية الانعاش القلبى الرئوى الأساسى للأطباء، بالتعاون مع نقابة أطباء الإسكندرية، وذلك بعد أيام من واقعة سقوط اللاعب أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي فيوتشر، الذي سقط مغشيا عليه أثناء إحدى مباريات الدوري الممتاز.

أكد الدكتور عبد المنعم فوزى، نقيب الأطباء في الإسكندرية، خلال كلمته الافتتاحية عن الدورة على أهميه التدريب على الإنعاش القلبى الرئوى لإنقاذ الحياة لجميع الفريق الطبى خاصة الأطباء والتمريض، مشيرا أن توقف القلب قد يتسبب فى ضمور بالخلايا العصبية للمخ فى خلال فترة لا تتجاوز العشرة دقائق لو لم يتم البدء بخطوات الانعاش القلبى الرئوى مؤكدا أن كل دقيقة تساوى حياة.

من جانبها قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز واستشارى طب الطوارئ والاصابات، خلال كلمتها الافتتاحية أن التدريب على الاسعافات الأولية بصفة عامة فى غاية الأهمية وأن الجميع معرض لرؤية حادث طريق أو حريق أو غرق أحد الأفراد أو حادث كهربائى وغيرها أثناء تواجده فى اى مكان أثناء العمل أو زيارة مدرسة أو شراء احتياجاته من اى سوق أو قضاء المصيف بأحد الشواطئ أو حتى بمفرده داخل البيت ومن الممكن أن يكون المريض أحد أقاربه أو صديق أو شخص عزيز فسرعة اتخاذ الإجراء المناسب للمصاب قد ينقذ حياته لحين وصول الإسعاف والوصول للفريق الطبى المختص.

وقالت الدكتورة هناء ابو القاسم، مدير إدارة التدريب بالمركز: أن أهمية انعاش القلب والرئتين في انها تزود القلب والدماغ بالدم والأكسجين لزيادة فرص بقاء المصاب على قيد الحياه فهو يحتاج إلى تدخل فورى لإنقاذ المصاب.

بدأت الدورة التدريبية بمقر نقابة الأطباء بعنوان الانعاش القلبى الرئوى الأساسى وحاضر فيها الدكتور سامح عرب استاذ أمراض القلب، كلية الطب بجامعة الاسكندرية وقام سيادته خلال الجلسات العلمية للدورة بالتدريب العملى بجانب التدريب النظرى لجميع الأطباء وشملت الدورة الانعاش القلبى الرئوى للبالغين والصغار والتعامل مع حالات الغصة والإغماء والغرق وأيضا حالات التسمم.