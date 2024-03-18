محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي



استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، أمل عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وخلال اللقاء رحب المحافظ برئيس الإقليم، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في محافظة شمال سيناء، ومعلنًا عن مساندة الحركة الثقافية ايمانًا بقوة القوة الناعمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب المحافظ بتكثيف الأنشطة الثقافية والفكرية والابداعية علي مستوي المواقع الثقافية في مختلف مدن المحافظة، معلنًا عن دعم المحافظة لمختلف الأنشطة التي تقيمها ثقافة شمال سيناء.

بدوره استعرض رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي برنامج رمضان الثقافي الذي أعدته الهيئة، بجانب نتائج جولته علي المواقع الثقافية والموقف الأخير للمواقع التي يجري صيانتها ورفع كفاءتها.

يشار الي أن رئيس الإقليم افتتح ليلة امس ليالى رمضان الثقافية والفنية بشمال سيناء، حيث شهدت ليالي رمضان الثقافية افتتاح معرض الفنون التشكيلية بعنوان " إطلالة رمضانية " في قصر ثقافة العريش، وإقامة معرض لرسوم الأطفال الموهوبين، بجانب عرض فنى لفرقة العريش للموسيقى العربية ، وعرض لفرقة العريش للفنون الشعبية