زيفوا وفاة مواطنًا.. قرار قضائي حول مفتش صحة وآخرين بتهمة التزوير

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا مفتش صحة سابق وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة.

تحقيقات النيابة، مع مفتش صحة سابق متهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة، توصلت إلى أن المتهم اشترك مع عاطل، في استخراج تصاريح دفن وشهادة وفاة لشخص عام 2018، وتبين أنه على قيد الحياة.

كما أوضحت التحقيقات، أنه تم اكتشاف الواقعة أثناء ذهاب أحد الأشخاص، لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفي ومعه شهادة الوفاة، وتقارير طبية وبرجوع شركة التأمين لبيانات العميل، تبين أنه أمن على حياته بـ20 مليون جنيه، على أن تصرف لابن عمه في حالة وفاته.

وأضافت التحقيقات، أن العميل لم يدفع سوى قسط واحد فقط، ومات بعدها، بالرجوع إلى شهادة الوفاة، تبين أنها صادرة من مكتب صحة طوارئ إحدى المستشفيات، والمسئول عنها المتهم الأول وباقي المتهمين، كما تبين من فحص السجلات أنها مزورة، وأن المتوفى لم يدخل المستشفى، وأن صاحب بوليصة التأمين لا زال على قيد الحياة، وأن المتهم اتفق مع آخرين بالحصول على تصريح دفن، وشهادة وفاة، للنصب على شركة التأمين في مبلغ البوليصة، وقدره 20 مليون جنيه.

أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات



واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية : ضبط (قضية).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضيتين.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2043) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (21) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (199) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.