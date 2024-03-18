وزير الداخلية يهنىء رئيس الأركان بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظالسلام عن خالص الإعتزاز والتقدير وصادق الأمنيات.

إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى ملحمة العاشر من رمضان الخالدة سيظل محفوراً بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة لتبقى قواتنا المسلحة رمزاً للعزة والفخر على مر العصور وفى هذه المناسبة نتوجه للمولى جل فى علاه أن يُعيد علينا هذه الأيام ومصرنا فى عزة وكرامة وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً فى نمو وريادة لتعلو رايتنا دائماً خفاقة.