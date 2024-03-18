الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يهنىء رئيس الأركان بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

 

جاء بها:

 

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان  أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظالسلام عن خالص الإعتزاز والتقدير وصادق الأمنيات.

 

إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى ملحمة العاشر من رمضان الخالدة سيظل محفوراً بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة لتبقى قواتنا المسلحة رمزاً للعزة والفخر على مر العصور وفى هذه المناسبة نتوجه للمولى جل فى علاه  أن يُعيد علينا هذه الأيام ومصرنا فى عزة وكرامة وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً فى نمو وريادة لتعلو رايتنا دائماً خفاقة.

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