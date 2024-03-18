الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اللواء محمود توفيق يهنىء وزير الدفاع بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

 

جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان  أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهانى وصادق الأمنيات.

تأتى ذكرى العاشر من رمضان فى كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحةالباسلةالذين جادوا ولازالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل فى أرض مصر الكنانة، حفظ الله القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. ولتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة مستقرة.

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